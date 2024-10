Calciomercato Reggina: altre richieste per Montalto. Marco Rossi valuta due proposte

Trattative in corso con il Ds Taibi che prosegue il suo duro lavoro in giro per l’Italia al fine di chiudere, secondo quelle che sono le esigenze della società, questa sessione di calciomercato con il completamento di tutte le operazioni.

In mezzo ci sarà la seconda partita di campionato che la Reggina giocherà domenica sera al Granillo contro la Ternana e per alcune cessioni probabilmente si aspetterà il giorno dopo. Per esempio sulle valutazioni che si dovranno fare riguardo Adriano Montalto. Il giocatore ha fornito una buona prestazione contro il Monza, di grande generosità ed impegno, ma la valutazione complessiva sul calciatore e sulla utilità che lo stesso può fornire nell’arco della stagione, ovviamente spetta a mister Aglietti. Intanto ci sono delle richieste importanti per lui ed a quelle già conosciute, quindi Padova e Pescara, secondo quanto scrive alfredopedulla.com, si è aggiunto anche l’Ascoli. Ma, come detto, su di lui ogni valutazione verrà fatta dopo la gara contro la Ternana. Si spera di chiudere prima, invece, per la cessione di Marco Rossi. Dopo una serie di no, il difensore sta valutando le offerte di Monopoli e Taranto. Si attende con fiducia. In questa settimana si spera di chiudere anche per Rubin e Garufo.