Calciomercato Reggina: giorni decisivi per le cessioni. Via solo un Over?

E’ la settimana decisiva per quello che riguarda le cessioni. Sia per coloro che sono fuori dai programmi tecnici, ma anche per quell’Over in più nella lista che in cadetteria consente di poterne inserire massimo 18. E dopo le ultime dichiarazioni del ds Taibi, il concetto potrebbe allargarsi: “Nella Reggina non ci sono giocatori incedibili ed ogni proposta la valuteremo. Poi ci può essere pure qualcuno che chieda di andare via per il poco spazio avuto fino al momento ed allora ci confronteremo con i procuratori di questi calciatori per trovale una soluzione. C’è un Over in più, ma potrebbero andar via anche in due, tre…”.

Leggi anche

Reggina, diverse le richieste Situm e Montalto

Parole quelle del dirigente amaranto non casuali. Intanto, come detto, almeno uno degli Over dovrà necessariamente essere ceduto per non rischiare di restare fuori lista e poi potrebbe esserci altro. Su Menez la società continua a non sbilanciarsi, nel senso che lascia sempre aperta la possibilità di una sua cessione in caso di richieste. Quando poi si parla di calciatori poco utilizzati, il primo pensiero va certamente a Situm, preziosissimo lo scorso anno, mai impiegato da Aglietti nelle due partite ufficiali e se vogliamo anche Liotti, per il quale, però, la Reggina nelle settimane scorse non ha ceduto alla pressanti richieste dell’Alessandria. Senza dimenticare che ci sono diverse società, su tutte Padova e Pescara, che continuano a corteggiare Adriano Montalto. Insomma, tutto può davvero ancora succedere, come può essere pure che nulla accada, tranne la cessione obbligata.