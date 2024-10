Calciomercato Reggina: Nicolò Bianchi, una foto ed un saluto su Instagram

Settimana importante per una serie di rinnovi in casa Reggina

Si apre una settimana che potrebbe risultare decisiva per le prime mosse di mercato della Reggina. Da quello che ci risulta la società nella giornata di oggi dovrebbe incontrare il tecnico Marco Baroni per dare il via ufficiale alla trattativa per il rinnovo di contratto. Va detto che la prosecuzione del rapporto tra la Reggina ed il tecnico non è affatto scontata, nonostante la volontà dichiarata dalle parti di continuare ancora insieme.

I rinnovi di Nicolas e Bianchi

In questi giorni il Ds Taibi discuterà anche con i procuratori di Nicolas e Bianchi. Con entrambi si era già stabilito l’appuntamento nel post campionato e così sarà. Per il portiere è immaginabile che ci dovrà essere più di un incontro. Anche in questo caso esiste una volontà reciproca, ma la Reggina dovrà fare i conti con una buona concorrenza. Indirizzati verso il rinnovo gli amaranto ed il centrocampista Nicolò Bianchi. Un’altra stagione di livello per lui, uno dei pochi superstiti rispetto alla stagione della promozione. Inizio di campionato incerto, poi la crescita fino ad una conclusione veramente esaltante. Sul suo profilo instagram ha postato una foto ed un semplice “Ciao Reggio”. Sembra più un arrivederci che un addio…