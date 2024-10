Calciomercato Reggina: la situazione contrattuale dei giocatori amaranto, i prestiti, i ritorni

La Reggina ha già avviato la sua programmazione per la stagione 2021-22. C’è una idea ben precisa su quelli che saranno gli interventi sul mercato che, come detto, non prevede rivoluzioni ma comunque inevitabile appare che vi sia comunque una importante mole di lavoro, considerati i rientri che andrebbero nuovamente collocati, oltre a nuovi prestiti e giocatori che dovranno rafforzare l’attuale organico. Oggi questa è la situazione dei calciatori sotto contratto e scadenze di prestiti.

L’elenco dei calciatori amaranto

Scadenza contratti 2021: Nicolas, Bianchi;

Scadenza contratti 2022: Guarna, Farroni, Loiacono, Gasparetto, Rossi, Garufo, Rolando, Stavropoulos, Lakicevic, Di Chiara (prestito biennale), Liotti, Crisetig, Crimi, Paolucci, Bellomo, Mastour, Crimi, Montalto, Denis;

Scadenza contratti 2023: Cionek, Marcucci, Faty, Situm, Menez, Vasic

Prestiti: Plizzari, Delprato, Dalle Mura, Chierico, Kingsley, Micovschi, Folorunsho, Edera, Petrelli, Okwonkwo. (Tornano alle società di appartenenza).

Prestito con diritto di riscatto: posizione diversa quella di Rivas, in prestito dall’Inter con la Reggina che potrà esercitare il diritto di riscatto ed i neroazzurri quello di controriscatto.