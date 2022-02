Calciomercato: l'ex Reggina Nino Barillà potrebbe ripartire dalla serie C

Nel corso dell'ultima sessione di calciomercato, il Ds della Pistoiese Gianni Rosati, ex Reggina, aveva chiesto insistentemente alla società amaranto di poter avere fino al termine della stagione il centrocampista Ricardo Faty, trasferimento non avvenuto per il netto rifiuto da parte del calciatore. La squadra toscana, dopo un girone di andata disastroso, a suon di vittorie sta provando a tirarsi fuori dalla zona più pericolosa della classifica e gli ultimi risultati sono più che confortanti. Si vuole ancora potenziare quella linea mediana secondo quella che era l'idea di qualche mese addietro e questa volta l'obiettivo secondo quanto riportato dai colleghi di pistoiasport.com è Antonino Barillà, che ha risolto il suo contratto con il Monza, è stato accostato senza particolari approfondimenti alla Reggina e nell'ultimo periodo per lui si era parlato anche di Como. La società toscana è sicura di convicerlo. Una scelta che i suoi "fratelli" del S. Agata hanno già fatto con Missiroli al Cesena e Ceravolo al Padova.