Calciomercato Reggina: addio Obi, andrà in serie A

Dopo il no di Zortea, sfuma un altro obiettivo, anche se l'ex Chievo è stato sempre molto lontano

“Mister Aglietti non mi ha fatto nessuna richiesta specifica, anzi solo una“. Il Ds Taibi a distanza di tempo ha fatto anche intendere che quella richiesta era orientata verso il centrocampista Obi. Uno dei pochi in quel momento in scadenza di contratto con l’ex squadra del tecnico toscano (il Chievo al momento è stato escluso dal campionato di serie B), ma decisamente fuori dalla portata degli amaranto sul piano dell’ingaggio.

Obi andrà alla Salernitana

La Reggina sottotraccia ha continuato a discutere con il procuratore del calciatore anche se di recente sempre Taibi ha confermato la difficoltà enorme e la distanza notevole tra la proposta della società del presidente Gallo e la richiesta di Obi. Nelle ultime ore Sky Sport ha annunciato il trasferimento certo del centrocampista alla Salernitana, per richiesta specifica effettuata dal tecnico Castori. Gli amaranto, che hanno sperato fino a ieri, dovranno guardare altrove.