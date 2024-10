Calciomercato Reggina, Zortea non arriva. I motivi del suo: ‘No grazie’

Ha atteso a lungo la Reggina. Il ds Taibi aveva già trovato l’accordo con l’Atalanta e sul piano economico anche con il calciatore il quale si era preso qualche settimana di tempo per decidere.

Come spesso accade nel calciomercato, quando l’attesa è più lunga del previsto, dietro l’angolo si nasconde spesso un no grazie, esattamente quello che il difensore ex Cremonese, ha risposto alla proposta della Reggina. Massimo rispetto per la società ed il suo blasone, per la città e la sua tifoseria, ma l’esterno dopo due anni di cadetteria, vorrebbe confrontarsi nella massima serie e per lui si è creata una opportunità. Alla sua operazione era legata anche quella dell’esterno Cabezas che l’Atalanta comunque ha riproposto alla Reggina. Sarà Aglietti a decidere. Nel frattempo ci si deve adesso preoccupare di trovare una alternativa sulla corsia di destra.