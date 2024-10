Calciomercato Reggina: Taibi bussa ancora alla porta del Genoa

Primi movimenti per uno dei due attaccanti che la Reggina dovrà consegnare ad Aglietti

La Reggina è alla ricerca di un attaccante o forse due. Dipenderà da quello che si deciderà di fare con Jeremy Menez, in attesa che il francese raggiunga i compagni in ritiro a Sarnano.

Leggi anche

Taibi ci prova ancora per Asencio

Nel frattempo ci si muove, si sonda il terreno su più fronti ed il Ds Taibi, così come ci aveva già provato la scorsa estate, secondo quanto riferito da gianlucadimarzio.com, sta cercando di inserirsi tra il Frosinone ed il Genoa, quest’ultimo proprietario del cartellino dello spagnolo, per capire se vi sono le possibilità di avviare una trattativa e quindi riuscire a portare finalmente alla Reggina Raul Asencio, attaccante classe 98, il quale in serie B ha militato con le maglie di Cosenza, Pescara e Spal.