Calciomercato, ultimi giorni. La rosa attuale della Reggina

Ultimi giorni di mercato a disposizione per le società dilettantistiche con la scadenza fissata per il 30 settembre. In casa Reggina il quadro appare abbastanza delineato dopo l’ultima operazione in uscita che ha segnato l’addio del difensore Stefano Parodi. Tranne grandi opportunità dell’ultima ora, è da escludere che vi possano essere movimenti in entrata visto il numero elevato di calciatori in organico (31), mentre è sempre più probabile che non si riesca a trovare alcuna soluzione per Rosseti, infortunato dallo scorso maggio, dopo una stagione piena di stop e ancora fermo ai box.

L’organico al completo

PORTIERI: Martinez, Lazar, Druetto, Katsaros

DIFENSORI: Ingegneri, Cham, Girasole, Adejo, Malara, Mariano, Bonacchi, Pedalino, Vesprini, Giuliodori.

CENTROCAMPISTI: Barillà, Salandria, Perri, Porcino, Laaribi, Ba, Forciniti, Dall’Oglio, Urso, Ndoye.

ATTACCANTI: Provazza, Rosseti, Renelus, Barranco, Ragusa, Rajkovic, Curiale.