Calciomercato: quattro giocatori della Reggina nel mirino del Palermo

Era prevedibile. Le società ambiziose di serie C, guarderanno con grande attenzione in casa amaranto. Si è già detto degli interessamenti per i vari Corazza e De Rose da parte del Modena, mentre oggi su Gazzetta dello Sport, si parla di addirittura quattro calciatori della Reggina che interesserebbero al Palermo, notizia ripresa da tuttoB: “Il ds rosanero Castagnini ha incontrato il collega amaranto Taibi. Nel mirino dei siciliani ci sarebbero i difensori Garufo e Loiacono e il centrocampista De Rose. Il sogno invece è Simone Corazza, autore di ben 14 reti quest’anno. L’interesse potrebbe essere reciproco, considerato che, in riva allo Stretto, non tutti i protagonisti della promozione in Serie B rientrano nei progetto della prossima stagione“.

Ricordiamo che qualche giorno addietro il Ds Taibi, parlando dei punti fermi per la prossima stagione, ha indicato insieme a Denis e Sounas, anche il difensore Loiacono.