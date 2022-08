Calciomercato Reggina, Pedullà: 'Si aspetta il via libera per Di Chiara e Valzania'

Ha lasciato certamente delle buone indicazioni il match di Coppa Italia giocato dalla Reggina contro la Sampdoria. Mister Inzaghi ha messo in campo tanti volti nuovi e soprattutto giovani di qualità, da tenere in seria considerazione per la stagione che sta per iniziare. Tre sette giorni sarà campionato ed in questo arco di tempo la società spera di chiudere le ultime due operazioni in entrata, ritenute delle vere e proprie ciliegine. Gli obiettivi dichiarati sono Valzania e Di Chiara e secondo quanto riportato anche dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, si attende solo il via libera:

La Reggina aspetta Di Chiara e Valzania