Calciomercato Reggina: il nome nuovo per il centrocampo è di spessore

Dopo aver perso definitivamente Valzania, secondo quanto riportato da alfredopedulla.com il nome nuovo per il centrocampo è quello di Hernani: “La Reggina vuole chiudere un mercato importante con un altro paio di colpi. Un nome che piace è quello di Hernani, mezzala brasiliana classe 1994, in uscita dal Genoa. L’ingaggio è di rilievo, ma ci sono stati contatti e ci sono margini per cercare di arrivare a un accordo”.