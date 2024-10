Calciomercato: la Reggina dice addio a Folorunsho. Andrà al Pisa

“Il centrocampista di proprietà del Napoli rientrerà in Campania dal prestito della prima parte di stagione al Pordenone per affrontare, ancora in cadetteria, la parte finale del campionato. Ad attenderlo c’è il Pisa. Il giocatore ex Virtus Francavilla e Bari è atteso lunedì nella città toscana per ultimare le ultime formalità di rito“. Lo scrivono i colleghi di TMW e comunque va ricordato che per la Reggina, a prescindere dalla suggestione di poterlo rivedere in amaranto, non è mai stata una priorità ma una opportunità da cogliere. Il Pisa ha voluto fortemente il centrocampista con il vantaggio di una forza economica importante e la posizione attuale in classifica.

Leggi anche