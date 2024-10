Calciomercato Reggina: perchè Plizzari e non Carnesecchi

Tante volte in queste ultime settimane abbiamo parlato di una trattativa tra il Milan e la Reggina per il prestito agli amaranto del giovane portiere Plizzari. Taibi e Maldini ne discutono da tempo e qualche giorno addietro avrebbero messo nero su bianco. Si ricorda che la società amaranto aveva puntato dritto su un altro giovane di proprietà dell’Atalanta Carnesecchi. Su TMW l’esperto di mercato Nicolò Schira spiega il perchè del cambio di obiettivo:

“La prima scelta era Marco Carnesecchi di proprietà dell’Atalanta, ma il titolare della nazionale italiana Under 21 potrebbe fare il salto in A e ha preso tempo. Allora la Reggina ha girato su Alessandro Plizzari del Milan. Operazione in prestito“.