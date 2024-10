Calciomercato Reggina: in attesa del titolare, già scelto il secondo portiere

“Micai e Vigorito hanno mostrato entrambi gradimento nel poter vestire la maglia della Reggina, non c’è fretta per decidere, prenderemo quello per noi economicamente più vantaggioso, visto che per me sul piano tecnico si equivalgono“. Queste le ultime dichiarazioni del Ds Taibi su una questione che adesso sta andando per le lunghe e che riguarda la scelta del portiere.

Leggi anche

Turati c’è, tra circa dieci giorni il raduno

La Reggina, con l’addio di Nicolas, il ritorno al Milan di Plizzari e le cessioni ormai prossime di Farroni alla Vis Pesaro e Guarna all’Ascoli, si trova al momento senza portiere a circa dieci giorni dal raduno. Anche se in realtà, oltre all’attesa per Micai o Vigorito, la società amaranto ha già raggiunto una intesa di massima con il Sassuolo per il giovane e promettente Stefano Turati, due presenze nella stagione 2019-20 in serie A. Da capire se dopo l’acquisizione di quello che in partenza viene ritenuto il titolare e lo stesso Turati, si intenderà andare alla ricerca del terzo oppure si pescherà dal settore giovanile.