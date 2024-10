Calciomercato: Reggina, due portieri nel mirino. Nutrita concorrenza da superare

Il Ds Taibi, oltre Micai, ha puntato un estremo difensore di serie C, ma sono in tanti ad inseguirlo

Lo scorso anno scelta più che azzeccata quella del doppio portiere effettuata dal Ds Taibi. Un esperto, forte e sicuro come Micai, uno giovane ma di altrettanto valore come Turati, dalla prossima stagione in forza al Frosinone. La Reggina è alla ricerca di due portieri e per stessa ammissione del dirigente amaranto, si proverà a riportare l’ex Salernitana in riva allo stretto, ovviamente a condizioni economiche differenti, visto l’oneroso ingaggio del suo vecchio contratto. C’è da ambo le parti la volontà a ritrovarsi, in mezzo come sempre accade, bisognerà trovare l’accordo economico.

Leggi anche

La Reggina cerca due portieri

In ogni caso ci si sta muovendo anche su altri fronti e secondo quanto riportato da TMW, nel mirino anche Tommaso Nobile, dopo una stagione da grande protagonista con la maglia della Virtus Francavilla. Lo scoglio da superare è rappresentato però da una numerosa concorrenza che vede tra le società interessate due di grande blasone e forza economica come Palermo e Genoa. Sull’estremo difensore molte attenzioni anche dalla serie C vedi Foggia, Alessandria, Mantova e Novara.