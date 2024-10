Reggina: il Ds Taibi sul mondo amaranto. Calciomercato, Saladini, Stellone e Gallo

Una nuova intervista quella rilasciata dal Ds Taibi a Gazzetta dello Sport, all’interno della quale il dirigente amaranto ha toccato diversi temi, partendo dalle difficoltà del prossimo campionato di serie B: “Ci attende un campionato che reputo il più difficile degli ultimi anni. Bisognerà sbagliare il meno possibile e la Reggina deve cercare di mantenere la categoria, perchè il patron Saladini ha un progetto ambizioso per il futuro”.

“Stellone è la nostra prima scelta, ne ho discusso con il DG Martino, ora ne parlerò con il tecnico, ma mi ha dato la sua disponibilità. Affronteremo il discorso economico, ma sino al nero su bianco bisogna aspettare. Non ci sono vinti o sconfitti nella scelta, va avanti un discorso societario per il bene della Reggina. Incontrerò presto i procuratori con i quali abbiamo stretto un’intesa prima della chiusura di Saladini, dobbiamo rimodulare certi accordi. Ringiovaniremo l’organico e dei 18 calciatori contrattizzati, cinque o sei sono in uscita. Ho parlato con l’agente di Micai e capiremo se possiamo trovare un accordo. Dobbiamo prendere due portieri, un paio di difensori, altrettanti esterni e uno o due attaccanti. La rosa dovrà avere 26-27 calciatori. Menez resterà, mentre per Galabinov dobbiamo valutare bene le sue motivazioni e confrontarci con l’allenatore”.