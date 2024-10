Calciomercato Reggina: posizioni diverse tra Menez e Galabinov. Le speranze di Denis

Si rimane sempre in attesa del comunicato che ufficializzi il nuovo allenatore della Reggina.

Roberto Stellone, per ammissione del Ds Taibi, è il candidato numero uno a sedere sulla panchina amaranto per la prossima stagione, anche se lo stesso ha voluto sottolineare che non è stato messo nero su bianco, per alcuni dettagli ancora da definire.

Leggi anche

Reggina, chi entra, chi esce

Nel frattempo ci si muove sul fronte calciatori, partendo da una base di poco più di quindici elementi, alcuni dei quali, però, destinati ad andare via. E’ il caso di Nicolò Bianchi, con il Cesena di Mimmo Toscano che vorrebbe portarlo in bianconero per l’ennesima promozione insieme, mentre per Peppe Loiacono un sondaggio e nulla più, per il momento.

I due giocatori di maggiore spicco all’interno dell’attuale organico, sembrano avere invece destini differenti. Jeremy Menez si è reso disponibile a completare il suo percorso con la maglia della Reggina e quindi rispettare il contratto con la prossima che sarà l’ultima in amaranto. E’ stato uno dei primi ad accettare la decurtazione e con Stellone in panchina è certamente dentro il progetto tecnico. Per Galabinov, invece, discorso totalmente opposto. Da tempo il Ds Taibi ha informato il suo procuratore che per diversi motivi, tecnici ed economici, la Reggina non sarebbe più intenzionata a trattenerlo. Gli interessi per l’attaccante sono molteplici sia in Italia che all’estero, ma pesa come un macigno una situazione contrattuale non indifferente per i prossimi due anni. Riguardo Denis, l’argentino ha più volte manifestato il desiderio di voler continuare per un altro anno, trovando l’approvazione sia di Taibi che Stellone, ma la società era diversa. Da capire le intenzioni di quella attuale, a prescindere dal fattore tecnico ed emotivo.

Il raduno al S. Agata dovrebbe essere stato fissato per il 10 di luglio, mentre la sede del ritiro ancora da ufficializzare Assisi.