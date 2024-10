Calciomercato Reggina: piace un giovane portiere. Mastour nell’operazione?

Reggina impegnata in questo rush finale di stagione. Cremona tappa fondamentale per continuare ad alimentare il sogno play off e squadra che si allena in questi giorni accompagnata da una forte consapevolezza. Nel frattempo in società, come ripetiamo da tempo, si lavora per il futuro tra dialoghi avviati per i rinnovi e nuovi prospetti. A tale proposito su pianetaserieb.it, si scrive di un interessamento per un giovane portiere, notizia ripresa da lavoce.it:

Reggina, piace un giovane portiere

“Il portiere classe 2000 Alessio Pozzi è finito nel mirino di una squadra di Serie B. L’operazione vedrebbe coinvolti il giovane estremo difensore e Hachim Mastour. Infatti l’ex Milan passerebbe al Carpi a titolo definitivo in in cambio del classe 2000″.