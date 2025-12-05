Calciomercato Reggina: il Dg Praticò parla di Ferraro

Nel corso del lungo intervento del DG Praticò su radio Febea, si è parlato anche di Ferraro e degli interessamenti verso l’attaccante da parte di alytre società che il dirigente ha smentito: “Alcuni nomi fatti sul mercato della Reggina non sono veri, ma questo fa parte del gioco. Ferraro? Non mi risultano richieste per lui, è un attaccante fortissimo, abbiamo puntato tantissimo su di lui”.