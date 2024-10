Calciomercato Reggina: i prestiti di Liotti, Situm, Laribi e Ricci. La situazione

Con un campionato che per la Reggina sul campo non ha più nulla da raccontare se non la possibilità di togliersi qualche soddisfazione, ci si muove già da adesso per la programmazione della prossima stagione. Un vantaggio che la società ha l’obbligo di sfruttare perchè è una di quelle occasioni che poi in sede di calciomercato farà la differenza.

I prestiti tra ritorno e diritti di riscatto

L’approfondimento di oggi riguarda la situazione di alcuni prestiti di calciatori ancora legati agli amaranto per altre stagioni. Partiamo da Liotti, fresco di rinnovo e dato in prestito al Cosenza, avendo trovato in stagione poco spazio. Il suo contratto scade nel 2024 ed a fine campionato tornerà alla base. Stesso percorso lo farà anche Situm, sul quale la Reggina inizialmente puntava moltissimo tanto da averlo blindato con un triennale, per lui ancora un anno, scadenza 2023, ma da capire se rientrante ancora nei programmi tecnici della società. Laribi, voluto fortemente dal tecnico Aglietti, dopo una prima parte di campionato in ombra, si ricorderà che a qualche minuto dalla chiusura del calciomercato sessione invernale, è stato dato in prestito al Cittadella. Sta giocando con una certa continuità, il suo contratto con la Reggina scade nel 2023 ma ci sono buone possibilità che la società veneta eserciti il diritto di riscatto. Stesso discorso per Federico Ricci, trasferitosi all’Ascoli, anche per lui la possibilità di rimanere in terra marchigiana, qualora dovesse essere confermato il tecnico Sottil.