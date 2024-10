Calciomercato Reggina: due operazioni in prestito molto avviate

La girandola di nomi per quello che riguarda la difesa della porta della Reggina potrebbe essersi fermata. Una lunga lista di portieri importanti ma anche costosi quelli per i quali la società amaranto ha sondato il terreno. Ed allora si sono prese altre strade come per esempio quella che potrebbe portare a Nikita Contini, oggi secondo di Audero alla Sampdoria e voglioso di rimettersi in pista pur ripartendo dalla serie B. Lo scorso anno una buona seconda parte di stagione a Vicenza con una grande rimonta della squadra biancorossa che ha visto l’estremo difensore tra i grandi protagonisti, purtroppo inutile vista la retrocessione dei veneti in serie C. La Reggina lo ha chiesto in prestito ed il portiere potrebbe arrivare a breve, questo comporterebbe il ritorno di Ravaglia al Bologna.

Bayeye può arrivare

Individuato da tempo anche il vice Pierozzi con l’ennesimo tentativo fatto dal Ds Taibi e forse questo potrebbe essere il momento buono per chiudere. Nonostante gli infortuni ripetuti, ultimo quello di Lazaro, il tecnico del Torino Juric, non ha ancora mai impiegato l’esterno Bayeye, pur avendone impedito la cessione la scorsa estate e bloccandolo nuovamente di recente. Da quello che filtra l’operazione dovrebbe comunque farsi e quindi Inzaghi avrebbe a disposizione il giocatore, da capire in che tempi. Sul fronte attaccante ancora nessuna accelerata, pur avendo portato avanti diversi discorsi, quello più significativo con La Mantia della Spal, prossimo avversario degli amaranto al Granillo. Costi e concorrenza i grandi ostacoli. Ci vorrà pazienza.