Calciomercato Reggina: arriva un altro attaccante per mister Pergolizzi

E’ riuscita a spuntarla la Reggina, tranne clamorosi ribaltamenti ma decisamente improbabili, Marko Rajkovic nella giornata di domani dovrebbe essere annunciato dal club come ulteriore rinforzo per la linea offensiva. Una operazione non semplice visto che l’attaccante era di fatto già d’accordo su tutto con la Puteolana ma il calciomercato della serie D, con tanti, troppi esempi, ha insegnato che fino a quando non c’è la firma, è sempre prudente non fare annunci.

Marko Rajkovic è un attaccante serbo, alto 193 cm, quindi di grande struttura fisica e classico uomo d’area che completa quelle che sono le caratteristiche di Barranco, decisamente diverso ma da entrambi mister Pergolizzi vuole i gol. L’idea della società è quella di acquistare ancora un’altra punta ma da adesso senza particolare fretta e aspettando l’evolversi della situazione riguardante Rosseti e i suoi ripetuti problemi fisici.