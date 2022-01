Calciomercato Reggina: tredici movimenti in totale, il riepilogo

Soddisfazione in casa amaranto per la chiusura della finestra invernale tra entrate ed uscite

Cinque movimenti in entrata e otto movimenti in uscita, per un totale di tredici operazioni di mercato. Questo il bilancio della Reggina, al termine della sessione invernale 2021/2022.

Di seguito, il riepilogo completo:

ENTRATE

Ramzi Aya (d, titolo definitivo, svincolato), Federico Giraudo (d, prestito con diritto di riscatto*, Vis Pesaro), Michael Folorunsho (c, prestito, S.S.C. Napoli), Tomasz Kupisz (c, prestito con diritto di riscatto, Pordenone Calcio), Cristiano Lombardi (c, prestito con diritto di riscatto, SS Lazio).

*obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

USCITE

Alessandro Farroni (p, titolo definitivo, Vis Pesaro), Lorenzo Lofaro (p, prestito, A.S.D. Paternò), Daniele Liotti (d, prestito, Cosenza Calcio), Vasco Regini (d, rescissione), Lorenzo Gavioli (c, prestito, A.C. Renate), Federico Ricci (c, prestito con diritto di riscatto, Ascoli Calcio), Nikola Vasic (a, rescissione), Karim Laribi (c, prestito con diritto di riscatto, AS Cittadella).