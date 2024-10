Calciomercato Reggina: è arrivato il momento decisivo per il rinnovo di Bianchi

Sarebbe stata una certezza la presenza di Nicolò Bianchi nel caso in cui fosse rimasto in panchina mister Baroni. Per il tecnico toscano il centrocampista rappresentava uno dei punti fermi della Reggina 2021-22. E’ un elemento sul quale anche Alfredo Aglietti vorrebbe poterci contare e così, dopo una lunga attesa, si dovrebbe esser arrivati alla conclusione per quello che riguarda il rinnovo di contratto.

La proposta di rinnovo per Bianchi

Proposta biennale della Reggina quindi scadenza 2023 e l’incontro tra il Ds Taibi ed il procuratore del calciatore fissato per la giornata di oggi. Non ci dovrebbero essere altri rinvii, anche perchè se ne discute da troppo tempo, seppur attesa giustificata dal cambio tecnico e quindi una nuova valutazione passata necessariamente dal parere di mister Aglietti. Nella giornata di oggi si saprà con certezza se Nicolò Bianchi sarà ancora un calciatore della Reggina, oppure dopo due anni il suo percorso si concluderà. Filtra ottimismo.