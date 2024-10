Calciomercato Reggina: due club di serie A hanno puntato Rivas

E’ uno dei giocatori di maggiore interesse in forza alla Reggina. Rigoberto Rivas la società amaranto è riuscita a farlo di sua proprietà la scorsa estate attraverso una operazione ben condotta dal Ds Taibi. Blindato da un contratto in scadenza nel 2025, l’Inter vanta una percentuale (20%) su una futura rivendita e secondo quanto riferiscono i colleghi di fcinternews, due club di serie A sarebbero interessati al calciatore:

“L’honduregno, protagonista quest’anno in B con 28 partite (compresa una di Coppa Italia), 2 gol e 1730 minuti in campo, potrebbe cambiare aria. La Reggina, infatti, ha ricevuto varie offerte, tra cui due dalla massima serie: Salernitana e Spezia. Nelle prossime settimane si capirà di più su quello che potrà essere il percorso giusto per il calciatore: proseguire la crescita nella massima serie o confrontarsi con un campionato estero. L’Inter, come detto, è alla finestra con l’obiettivo di riscuotere la sua parte”.