Calciomercato Reggina: su Rivas si aggiunge un altro club. A Taibi piace un attaccante di C

Per direttori sportivi e procuratori il calciomercato non si ferma mai. Nel periodo in cui le finestre delle due sessioni sono chiuse, si approfitta per andare in giro per gli stadi a vedere qualche calciatore che può interessare. Il Ds della Reggina Taibi è uno di quelli che gira molto e che vuole vedere con i propri occhi giocatori e caratteristiche e per tale motivo in prima persona sta seguendo uno degli attaccanti più interessanti attualmente in forza al Lecco. Parliamo di Mattia Tordini, sette presenze quattro gol in questa stagione, l’ultimo in occasione del match vinto contro il forte Padova. Di recente ha rinnovato il suo contratto fino al 2024.

Sempre secondo quanto riportato oggi su Gazzetta del Sud, i club interessati a Rigoberto Rivas aumentano con il trascorrere dei mesi. La scorsa estate aveva chiesto informazioni sul calciatore la Sampdoria, mentre è noto quello da tempo del Rapid Vienna. Nelle ultime settimane, grazie anche ad un avvio di stagione di livello, si è aggiunto anche quello dell’Udinese che di talenti se ne intende. “Occhio anche alla pista cinese“, scrive il quotidiano, un club sarebbe pronto a mettere sul piatto una offerta economica molto vantaggiosa.