Calciomercato Reggina: un altro eroe della promozione pronto a salutare

La Reggina cerca un esterno offensivo. C'è il via libera per un'altra cessione

Un pezzo per volta si sta disperdendo quel gruppo di “eroi” che ha regalato alla Reggina il ritorno in serie B con il tecnico Mimmo Toscano alla guida.

La Reggina ha ceduto tanti giocatori in estate, altri andranno via adesso

Tanti i giocatori che hanno salutato l’amaranto nella scorsa estate, diversi lo stanno facendo in questa sessione di calciomercato. In uscita dovrebbero esserci i vari Gasparetto, Bellomo, Guarna forse Rossi e De Rose, di sicuro Gabriele Rolando. Il giocatore, che ai più sembrava poter entrare pienamente nel modulo di Marco Baroni, ha fatto invece grande fatica ed allora, di comune accordo con la società, si è deciso per il suo trasferimento.

Rolando al Bari, da definire la formula

Il Bari è la squadra che lo ha cercato con maggiore insistenza e nelle prossime ore potrebbe chiudere il discorso, dopo il si del calciatore e quello appunto della Reggina. Rimane da definire la formula, tenuto conto che Rolando ha un contratto con la società amaranto in scadenza nel 2022. Si discute tra prestito e cessione definitiva.