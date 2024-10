Calciomercato Reggina: Rubin-Potenza, manca solo un si

I buoni rapporti tra la Reggina ed il Potenza, potrebbero portare ad un nuovo asse per quello che riguarda la collocazione di alcuni calciatori fuori dal progetto tecnico amaranto.

Lo scorso anno era stato il presidente Caiata a chiedere espressamente l’attaccante Baclet, convinto come lo era stato per tanti altri, di poter rilanciare un giocatore dalle buone potenzialità, ma in evidente calo negli ultimi anni, causa pure una serie di infortuni. 16 presenze e 6 reti non è un bilancio da poco ed è per questo che lo stesso Potenza si è rivolto alla Reggina per capire quali potrebbero essere gli altri giocatori da portare in terra lucana. L’interesse principale è verso Matteo Rubin, fresco reduce dalla promozione dell’Alessandria in serie B e autore del rigore decisivo. Per lui poco spazio durante la stagione, ma come già successo con la Reggina, esemplare professionista e comunque pronto nel momento in cui è stato chiamato in causa. Lo stesso Rubin è consapevole di non rientrare nei piani della società amaranto ed ha dichiarato di accettare il trasferimento altrove, solo a condizioni di trovare progetti ambiziosi. Reggina e Potenza sono d’accordo, manca solo il si del calciatore.