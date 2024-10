Calciomercato: Reggina, sondaggio per un difensore del Bari

La questione allenatore è quella da risolvere con priorità assoluta. Il no di mister Baroni ha portato la Reggina a doversi muovere su strade alternative, ma comunque con idee chiare ed una prima scelta, Alfredo Aglietti. Detto, fatto, subito l’incontro tra le parti insieme ad una proposta contrattuale ed un progetto tecnico che hanno convinto l’allenatore il quale, però, ha chiesto qualche giorno prima della risposta ufficiale.

Primi sondaggi sul mercato

Nel frattempo il Ds Taibi sta effettuando i primi sondaggi anche sul fronte calciatori. In attesa della seconda risposta importante, speriamo con esiti diversi, che è quella del portiere Nicolas, la Reggina sa di dover intervenire in ogni reparto con elementi di categoria, per dare maggiore forza ad un organico che ha comunque una buona base. Per quello che riguarda la difesa, ci sarebbe un interessamento per il centrale Alessio Sabbione, da due stagioni in forza al Bari e con buona esperienza anche nel campionato di serie B, anche se sul calciatore non ci sarebbe solo la società amaranto. Sabbione, in occasione di Bari-Reggina stagione 2019-2020, realizzò il discusso gol del pari (fallo in uscita su Guarna), dopo il vantaggio di Corazza.