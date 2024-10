Calciomercato: Reggina ed Aglietti più vicini

Gia messa alla spalle la questione Baroni, la Reggina ha fissato nuovi obiettivi. La prima scelta per la panchina amaranto è Alfredo Aglietti e di conseguenza con l’allenatore toscano il primo confronto.

Leggi anche

Incontro Reggina-Aglietti

Bocce cucite e massimo riserbo sui contenuti dall’una e dall’altra parte, ma da quello che trapela, per entrambi esiste la volontà a venirsi incontro e quindi è assai probabile che tra la Reggina e Aglietti il matrimonio si possa fare. Primo incontro come spesso accade interlocutorio, c’è da aspettarsene un secondo che potrebbe essere quello risolutivo, probabilmente fissato per la prossima settimana.

Leggi anche

Piace anche Venturato

Dovesse procedere secondo quelli che sono gli intendimenti della Reggina, probabilmente non sarà necessario guardare altrove, per esempio in casa Cittadella. Dopo la grande amarezza per la seconda finale persa negli ultimi tre campionati e nonostante un altro anno di contratto, mister Venturato, il tecnico dei miracoli, potrebbe decidere di salutare anzitempo. I colleghi di trivenetogoal confermano l’interesse della Reggina sull’esperto allenatore e scrivono addirittura di una proposta sul tavolo di Venturato. Ma, come detto, se non vi sono intoppi con Aglietti, così come sembra, la Reggina e Venturato non si confronteranno.