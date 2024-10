Calciomercato: Baroni vicinissimo al Lecce e già una prima richiesta per un giocatore della Reggina

Prime indiscrezioni di mercato. Per costruire il suo Lecce l'allenatore toscano guarda anche in casa Reggina

E’ ormai prossima la firma di Marco Baroni con il Lecce. La società giallorossa ha puntato su un allenatore che si è messo in grande evidenza nell’ultima campionato, arrivato alla Reggina con la squadra in piena zona retrocessione e portata ad un passo dai play off. Insieme a questo anche l’esperienza dello stesso in un campionato che ha già vinto con il Benevento (giallorossi anche loro) e conoscitore dell’ambiente avendo giocato a Lecce alla fine degli anni ottanta.

Leggi anche

Baroni vuole Crisetig al Lecce

La firma è attesa alla fine di questa settimana e già dal salento arrivano le prime voci riguardo richieste che l’allenatore avrebbe formulato alla sua nuova società. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, mister Baroni vorrebbe nel suo 4-2-3-1 in mezzo al campo Lorenzo Crisetig, regista di qualità e reduce da una grande stagione con la maglia amaranto. Crisetig ha un contratto con la Reggina in scadenza nel 2022, una eventuale trattativa dovrebbe prima passare dal consenso del nuovo allenatore amaranto, oltre a quella che dovrà essere una proposta economica di una certa importanza, sempre che la Reggina decida di avviare qualsiasi discorso.