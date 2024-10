Calciomercato Reggina: l’attesa per Nicolas si allunga, ma fino a quando?

Dopo quindici giorni di attesa, la Reggina ha deciso di incontrare attraverso il Ds Taibi personalmente mister Baroni. E dopo aver immaginato soprattutto negli ultimi giorni quella che sarebbe stata la decisione del tecnico, ha dato l’ultimatum ed ottenuto la risposta, purtroppo negativa. Adesso spera di non rivivere la stessa situazione con il portiere Nicolas il quale, a più riprese ha manifestato il desiderio di voler continuare la sua avventura con la maglia della Reggina, dopo aver scelto di firmare un contratto a breve scadenza nello scorso gennaio.

La Reggina ha avanzato la sua proposta, riuscire ad inserire all’interno del proprio organico un portiere che conosce e di sicuro affidamento, certamente rappresenta un buon punto di partenza per la costruzione della squadra per il prossimo campionato, avendo già in quella che viene definita la spina dorsale dell’impianto base, una sorta di garanzia. Ma anche in questo caso si continua ad aspettare, la proposta è stata fatta da diverse settimane e al momento non si è avuta ancora alcuna risposta. La fretta è sempre cattiva consigliera, lo ha ribadito anche il Ds Taibi nel momento in cui gli è stato chiesto quanto tempo ci vorrà per ingaggiare il nuovo allenatore, allo stesso tempo sarebbe utile almeno nei ruoli chiave avere determinate certezze. Aspettiamo.