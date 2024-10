Calciomercato Reggina: come per Baroni, ultimatum a Nicolas sul rinnovo

Situazioni diverse, uguali le attese, speriamo epiloghi differenti. Parliamo dei due rinnovi più attesi al termine dello scorso campionato con il primo sfumato qualche giorno addietro e la rinuncia di Baroni alla proposta della Reggina, il secondo, quello di Nicolas è in attesa di una risposta che adesso sta portando a tempi più lunghi del previsto.

Leggi anche

Diverse squadre sul portiere della Reggina

Anche in questo caso la società ha formulato la propria offerta, il portiere continua a ripetere che il suo desiderio sarebbe quello di continuare ancora con la maglia della Reggina, ma il si tarda ad arrivare. Nicolas è certamente il portiere che ad ogni squadra garantisce sicurezza, esperienza ed affidabilità, il club presieduto dal presidente Luca Gallo questo lo sa bene, ed è per tale motivo che è rimasto in paziente attesa che, però, sta per terminare.

Leggi anche

Sull’estremo difensore ci sono diverse squadre come la Ternana, il Lecce e la Cremonese e la Reggina non vorrebbe trovarsi spiazzata in caso di risposta negativa. Di conseguenza avrebbe fissato un termine ultimo individuato nella giornata di lunedi 31 maggio quando da Nicolas dovrà arrivare la risposta definitiva. Tutti sperano che, diversarmente da Baroni, questa volta sia un si.