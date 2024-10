Calciomercato Reggina: il saluto di Adriano Montalto. Lo aspetta l’altra Reggio

Combattente e autore spesso di gol incredibili. Adriano Montalto, nonostante il rinnovo di contratto fino al 2024, saluta la Reggina per trasferirsi all’altra squadra di Reggio, la Reggiana. Il suo saluto sul proprio profilo Instagram: “Il momento dell’addio, di una partenza crea sempre comunque un malessere… E’ stato un anno e mezzo di alti e bassi, pieno di emozioni che porterò nel mio bagaglio professionale e di vita, come porterò con me tutte le persone che ne hanno fatto parte. E’ stato un onore indossare i colori amaranto e giocare in una piazza dove il calcio non è solo uno sport ma una vera passione. Ringrazio tutto il popolo amaranto per il suo calore dimostratomi e per avermi fatto sentire sempre a casa. Auguro il meglio a questa città e a tutti i tifosi Ad maiora Reggio. Grazie di tutto“.

