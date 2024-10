Calciomercato Reggina: in serie B due pretendenti per Federico Ricci

Inseguito per lungo tempo la scorsa estate, Federico Ricci è arrivato alla Reggina dal Sassuolo a titolo definitivo. Uno di quegli esterni utili al gioco di mister Aglietti, perchè capace di disimpegnarsi a piede invertito così come piace al tecnico toscano. Ma anche nel periodo migliore della squadra amaranto, il mancino non ha reso per come ci si aspettava con prestazioni quasi sempre anonime. Lo stesso Ricci, dopo l’ennesima prestazione incolore, nel dopo Monza ha dichiarato: “Se sono un problema e non ho reso per come ci si poteva aspettare mi metto in discussione, però non penso di esserlo e voglio dare una mano“.

Crotone e Pordenone su Ricci

La Reggina in questa sessione di calciomercato sta cercando per lui una sistemazione provvisoria e dopo qualche interessamento proveniente dalla serie C, in questi giorni si è registrato l’interesse di due compagini della cadetteria. Una lo conosce molto bene vista la sua brillante esperienza precedente e si tratta del Crotone, l’altra il Pordenone che in questo gennaio ha quasi completamente modificato il suo organico.