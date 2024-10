Calciomercato Reggina: una serie di motivi, oggi allontanano Sirigu

Portieri ed attaccanti al centro di questa prima fase del calciomercato. Movimenti che coinvolgono non solo le squadre di serie A ma a cascata anche quelle di B. Ad oggi sembra saltato il trasferimento di Igor Vekic alla Sampdoria che a sua volta avrebbe dovuto consentire a Nikita Contini di tornare al Napoli ma solo per fare eventualmente il secondo. L’effetto domino poi, avrebbe dato la possibilità a Salvatore Sirigu di valutare un possibile trasferimento in cadetteria. Sull’esperto estremo difensore da tempo si è mossa la Reggina alla ricerca di un portiere di grande affidabilità ma il trasferimento in amaranto in questo momento è alquanto improbabile per una serie motivi: intanto il mancato incastro che abbiamo appena citato con la girandola che sarebbe partita dall’arrivo di Vekic alla Samp. Poi la non piena convinzione del Napoli a privarsi del calciatore ed infine la priorità di Sirigu in caso di partenza rappresentata da un eventuale trasferimento al Cagliari, essendo lui nativo di Nuoro. Il calciomercato è imprevedibile e può mutare da un momento all’altro, ma questo è il quadro della situazione attuale. Da qualche giorno si torna a parlare di Radu, in forza alla Cremonese e vice Carnesecchi, ma di proprietà dell’Inter, società con la quale la Reggina ha un ottimo rapporto.

