Il Calciomercato con gli attaccanti protagonisti. Se parte il primo…

Sono tante le società alla ricerca di un attaccante. La Reggina è tra le squadre più attive in questo senso e non a caso sono diversi i nomi che sono stati accostati agli amaranto in questi primi giorni di calciomercato. Inglese, Lasagna, Forte, Coda, La Mantia, Moreo. Per alcuni interessamenti reali, per altri semplici sondaggi, per tutti costi elevati e impossibilità almeno al momento di aprire una trattativa vera e propria. Nelle ultime ore si fa insistente la voce di un ritorno al Benevento di Massimo Coda, il bomber delle ultime due stagioni acquistato dal Genoa per il salto di categoria e dal rendimento poco esaltante in questo girone di ritorno. Nonostante le parole del tecnico Gilardino, l’intenzione del calciatore sembrerebbe quella di lasciare i rossoblu ma l’operazione non è di quelle semplici perchè imponente dal punto di vista economico, ma potrebbe nel tempo svilupparsi. Perchè se è vero che Coda potrebbe lasciare il Genoa è altrettanto vero che Forte non rientra più nei piani del Benevento. Da una prima possibile partenza potrebbe scatenarsi un effetto domino che avrebbe protagonisti gli attaccanti citati in apertura e quindi coinvolgere anche la Reggina. Il ds Taibi è alla ricerca del bomber ma nessuno ha intenzione di svenarsi per arrivarci.

Leggi anche