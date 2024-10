Calciomercato: il Modena guarda in casa Reggina per la fascia sinistra

Dopo i primi approcci, da lunedi 9 gennaio il mercato dovrebbe far registrare qualcosa di nuovo. Per entrare nel vivo delle trattative, la sessione di gennaio ci ha abituato a lunghe attese che spesso arrivano fino agli ultimi minuti dell’ultimo giorno, vedremo se anche questa volta la regola non scritta verrà confermata. Gli attaccanti sono al momento quelli che fanno parlare maggiormente di sè, ma tanti movimenti sottotraccia si sono sviluppati in questi giorni, seppur senza mai aprire una vera e propria trattativa.

Leggi anche

Il Modena guarda in casa Reggina

A tale proposito, il Modena, con Azzi ormai destinato al Palermo, è alla ricerca di un esterno sinistro e le attenzioni sono rivolte a due calciatori presenti nell’organico della Reggina. Il primo obiettivo è Liotti, in seconda battuta c’è anche Federico Giraudo. La società amaranto al momento non intende privarsi dei due esterni, addirittura per Giraudo si parla di rinnovo di contratto, ma niente può essere escluso nei prossimi giorni, quando il mercato entrerà nel vivo delle operazioni. Di sicuro Inzaghi non rinuncerà ad entrambi contemporaneamente.