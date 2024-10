Calciomercato Reggina: il sogno… quasi impossibile per l’attacco

La Reggina sa benissimo che per puntare a vincere il campionato il punto di partenza è rappresentato dalle potenzialità offensive. E dopo l’esperienza vissuta nel corso dell’ultima stagione e i confronti con le squadre di vertice, questa convinzione si è ulteriormente rafforzata.

C’è una idea, buttata lì, forse un sogno consapevoli di quanto sia complicato, forse impossibile da realizzare. Si chiama Adriano Montalto, reduce da una stagione più che positiva con la Casertana squadra con la quale ha realizzato 12 reti in 27 presenze non tutte da titolare per qualche problema fisico che lo ha colpito.

Inutile sottolineare quello che rappresenterebbe un attaccante di questa portata per una compagine che milita in serie D, sarebbe il colpo dell’estate oltre ad essere garanzia assoluta di reti. A Reggio ha lasciato tanti amici e per scendere di categoria accetterebbe solo la Reggina. Ma perchè in questo momento è un sogno impossibile? Perchè Adriano ha un contratto economicamente importante con la Casertana in scadenza nel 2025 e la società ad oggi non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare. In più nel girone C della serie C ha diversi estimatori, su di lui ci sarebbe anche il Catania con il nuovo Ds Faggiano che conosce molto bene l’attaccante.

La società amaranto ha sondato il terreno e l’aver pensato a Montalto può dare già l’idea di quelli che possono essere gli obiettivi. Sempre calda la pista Loiodice, anche se quest’ultimo sembra voler rimanere all’Altamura per disputare il campionato di serie C.