Calciomercato: stasera si chiude. Per la Reggina ci saranno sorprese dell’ultima ora?

Il noto giornalista Alfredo Pedullà non esclude movimenti in chiusura

Stasera si chiude. Parliamo di calciomercato e della finestra di gennaio che alle 20 di oggi metterà il sigillo alla seconda fase di mercato, indicata da tutti come quello di riparazione. Dalle nostre parti si è totalmente invertito il trend rispetto al passato dove l’ultimo giorno rappresentava la speranza di poter effettuare l’ultimo colpo. Di fatto la Reggina ha chiuso le operazioni alle quali era interessata con abbondante anticipo, anzi quasi immediatamente quindi gli arrivi di Sarao, Liotti e Nielsen e per ammissione del DS Taibi non dovrebbe più intervenire in entrata. Diverso, invece, il discorso delle uscite con Salandria già passato al Catania, mentre si sperava e forse lo si spera ancora di poter fare altro. Doumbia e Rubin gli indiziati, anche se i calciatori pare abbiamo manifestato il desiderio di rimanere.

A “Buongiorno Reggina” l’esperto giornalista Alfredo Pedullà ha avanzato delle ipotesi:

“Doumbia e Rubin? La tendenza è quella di restare, ma non escludo eventuali sorprese in uscita che potrebbero comportare anche un eventuale sorpresa in entrata, ma siamo nel campo delle ipotesi”.