Calciomercato Reggina: l’analisi di Alfredo Pedullà

Il mercato chiude venerdi 31 gennaio alle ore 20, ospite di “Buongiorno Reggina”, lo specialista Alfredo Pedullà: “La Reggina ha fatto tutto quello che doveva fare per tempo e quindi non arriva con l’acqua alla gola, adesso si tratta della volata degli ultimi minuti per l’occasione, altrimenti resti così.

Rubin e Doumbia nonostante abbiano delle proposte hanno chiesto di restare, anche se non hanno le possibilità che pensavano di avere in partenza, chiaramente situazioni che negli ultimi minuti di mercato possono cambiare, anche se le percentuali che questo accada sono bassissime. Salvo che…

La tendenza è quella di restare, ma non escludo eventuali sorprese in uscita che potrebbero comportare anche un eventuale sorpresa in entrata, ma siamo nel campo delle ipotesi”.

