Calciomercato Reggina: spunta il primo nome per l’attacco

Lo abbiamo detto più volte e lo si ripeterà ancora per molto. Dalle prime indicazioni di mercato si potranno intuire quelle che sono le intenzioni della Reggina per la prossima stagione, seppur ripetutamente dichiarate. E il passo che tutti attendono è quello che riguarda il rafforzamento del reparto offensivo, perchè è sempre il nome dell’attaccante a scaldare la tifoseria, soprattutto se quest’ultimo è in qualche modo garanzia di gol. Secondo quanto riferito dai colleghi di serie24.com, la società amaranto sarebbe su uno dei migliori della serie D della scorsa stagione.

Parliamo di Nicola Loiodice, centravanti dell’Altamura che grazie anche alle sue 15 reti e tantissimi assist, ha conquistato la promozione in serie C. Alto 1,70, giocatore dalle grandi qualità tecniche, nell’ultimo campionato ha indossato la maglia numero dieci, implacabile sui calci di rigore, diversi gol anche su punizione. Sarebbe un ottimo colpo.