Calciomercato Reggina: Taibi: ‘Sette in uscita, cinque già piazzati’

Tanto calciomercato nell’intervento del Ds Taibi a Radio Antenna Febea. Il dirigente amaranto ha parlato di strategie, di obiettivi e della sistemazione di tutti quei calciatori fuori dal progetto:

Acquisti e cessioni

“Sapevamo del valore di Fabbian, il ragazzo si sta dimostrando ancora più pronto di quello che pensavamo per questo motivo abbiamo deciso di modificare il nostro obiettivo a centrocampo. Hernani e Bayeye? Ne abbiamo parlato con le società di appartenenza ma non sono gli unici che stiamo osservando. Per quello che riguarda le cessioni, saranno in sette ad uscire, cinque sono già sistemati, gli altri due li faremo senza dubbio entro giovedi prossimo. Su Situm non solo il Catanzaro mentre Montalto ha tante richieste in serie C”.

Il Ds non fa i nomi dei calciatori ma sono individuabili in Gavioli, Ejjaki, Marcucci, Di Stefano, poi Montalto, Situm e Laribi per il momento. Gli ultimi giorni di mercato potrebbero riservare qualche sorpresa in entrata ed in uscita.