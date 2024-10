Reggina, Taibi sul calciomercato, l’era Gallo e le precisazioni sul rapporto con il DG Martino

Ospite di Radio Antenna Febea, il Ds Taibi ha parlato di calciomercato, il rapporto con il Dg Martino, la vecchia e la nuova società:

Il rapporto con Martino

“Nell’era Gallo ho lavorato bene, le problematiche sono venute fuori soprattutto negli ultimi mesi e sono rimasto quasi solo, ma ho fatto quadrato con la squadra ed abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Voglio libertà nel mio ruolo e non invado mai il campo degli altri. I rapporti con Martino? E’ stato il mio direttore anche da calciatore ed il rapporto è stato spesso conflittuale, da collega abbiamo a volte punti di vista differenti come è normale che sia, ma sempre con il massimo rispetto dei ruoli, lavoriamo per la Reggina non per obiettivi personali. Se non dovessero essere rispettati i ruoli, torneremo a litigare (ride). Un dirigente di esperienza se è da supporto può aiutarmi nella crescita, altrimenti si ottiene l’esatto contrario. Io ho bisogno di supporto e non di chi condiziona le mie scelte, devo dire che fino ad oggi il Dg Martino con me si è sempre comportato benissimo. Stiamo ricostruendo intervendo su qualsiasi cosa, dal punto di vista societario, tecnico, organizzativo, strutturale”.

Il calciomercato in entrata e uscita

“Agostinelli e Di Stefano fanno parte del gruppo, decide sempre l’allenatore. Con Fabbian pensavamo di aver preso un ottimo giovane e si è dimostrato ancora più forte ed allora anzichè andare su profili tipo Valzania, abbiamo cambiato obiettivo come caratteristiche. Colpani lo abbiamo chiesto al Monza qualche mese fa, ma ci è stato detto che era incedibile. In mezzo al campo siamo al completo, Crisetig inamovibile ma rimaniamo vigili sul mercato. Situm lo ha chiesto il Catanzaro ma non solo. Abbiamo due portieri bravi e Inzaghi può scegliere tranquillamente, non ci sarà l’alternanza della passata stagione. Se fossimo partiti per tempo Turati sarebbe rimasto con noi. Inzaghi ha avuto Santander a Bologna e lo ritiene un calciatore importante, Gori se non avesse avuto problemi con il covid con conseguenze cardiache, avrebbe giocato in A. Menez già con Stellone era pienamente recuperato, Pippo lo conosce bene, lui è un ragazzo che deve sentirsi importante e risponde al 110%.

Le voci su Cucinotti