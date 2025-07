Il Trapani partirà con il meno 8. Il tecnico Aronica ricorda la Reggina

Un calciomercato al momento parecchio attivo quello che sta portando avanti il Trapani con il presidente Antonini che proverà ad allestire una formazione competitiva per evitare di ripetare una stagione come quella passata, diventata poi anonima causa pure il ritiro di Taranto e Turris e la sottrazione di tanti punti in classifica. E per la questione crediti di imposta inestistenti, la squadra siciliana ripartirà con otto punti di penalizzazione. Totò Aronica, tecnico del Trapani, in una intervista rilasciata a trapanigranata, ricorda il precedente con la Reggina: “Siamo molto fiduciosi sul ricorso. Dobbiamo in ogni caso partire forte e con la mentalità giusta. Da calciatore con la Reggina mi è capitato di partire anche da un -15. Tutti ci davano per spacciati, ma ci siamo salvati. Per noi fu un quid ulteriore per dare qualcosa in più e trovare ulteriori energie mentali”.