Reggio, Ripepi ricorda Emmanuel Miraglia: ‘Perso punto di riferimento per sanità e imprenditoria’

Queste le dichiarazioni in una nota stampa di Massimo Ripepi, Consigliere comunale di Reggio Calabria e Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria.

“Attraverso il GIOMI – ha proseguito Ripepi – da lui fondato, il dott. Miraglia ha saputo costruire nel tempo una realtà sanitaria d’eccellenza che ha offerto servizi fondamentali ai cittadini e occupazione stabile a centinaia di famiglie del nostro territorio. La sua capacità di credere nel Sud, di investire nel nostro tessuto sociale, di guardare al futuro con concretezza e passione, lo rendono oggi una figura che lascia un’eredità profonda e tangibile, non solo nel settore della sanità, ma nell’intera comunità reggina. Il Dott. Emmanuel Miraglia, oltre a essere un imprenditore di comprovata competenza, è stato per me anche un amico, legato alla mia famiglia da un rapporto di profonda vicinanza e affetto. In un tempo in cui troppo spesso ci si arrende alle difficoltà, Miraglia è stato esempio di perseveranza e costruzione silenziosa. Alla sua famiglia, ai suoi collaboratori e a quanti lo hanno conosciuto e stimato, giungano le mie più sincere e sentite condoglianze. Reggio Calabria – ha concluso Massimo Ripepi – lo saluta con riconoscenza e rispetto”.