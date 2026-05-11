Bagnara, donna fugge dalla sorveglianza speciale e ruba in casa di anziani: arrestata

Ha violato gli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale allontanandosi dal comune di residenza per raggiungere diversi centri della provincia reggina, tra cui Bagnara Calabra, dove ha messo a segno un furto in abitazione ai danni di due anziani coniugi.

Per questo una donna è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Rizziconi.

La donna si è spostata a bordo di un taxi in diversi comuni della provincia, inosservando le prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria. Nel corso degli accertamenti, i militari dell’Arma hanno ricostruito anche il furto consumato nell’abitazione della coppia di anziani di Bagnara Calabra, dalla quale sono stati portati via gioielli e monili in oro custoditi in casa.

Determinante si è rivelata la tempestiva denuncia presentata dalle vittime ai Carabinieri subito dopo essersi accorte del furto. Le indagini hanno consentito ai militari di identificare la responsabile e documentare la violazione della misura di prevenzione cui era sottoposta.

Al termine del rito direttissimo, il Gip del Tribunale di Palmi ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti della donna la misura cautelare dell’obbligo di dimora e della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Proseguono gli accertamenti dell’Arma per verificare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi avvenuti nel territorio.

Si ricorda che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, per l’indagata, vale il principio di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.