Hantavirus, positivi una francese e un americano. In Italia 4 isolati, in arrivo circolare

Il Ministero della Salute italiano conferma: rischio basso, ma indicazioni in arrivo per tracciamenti, sorveglianza e possibili isolamenti fiduciari

Sale l’attenzione internazionale attorno al focolaio di Hantavirus rilevato a bordo della nave da crociera Mv Hondius, attraccata alle Canarie dopo l’emergenza sanitaria esplosa durante il viaggio.

Tra i passeggeri evacuati risultano positivi una donna francese e un cittadino americano. La passeggera francese aveva manifestato sintomi durante il volo di rientro in Francia.

Le sue condizioni, secondo quanto riferito dalla ministra della Salute Stéphanie Rist, sono peggiorate nella notte ed è stata ricoverata in un ospedale specializzato in malattie infettive. Si tratta del primo caso francese collegato al focolaio della Hondius.

Negli Stati Uniti, invece, uno dei cittadini rimpatriati è risultato debolmente positivo al virus Andes, una variante dell’Hantavirus, mentre un altro passeggero presenta sintomi lievi. I passeggeri americani sono stati trasferiti in Nebraska, nella National Quarantine Unit del University of Nebraska Medical Center di Omaha.

La nave focolaio e i rimpatri

La Mv Hondius trasportava passeggeri di diverse nazionalità. Dopo l’emergenza, è scattata l’evacuazione coordinata alle Canarie, con rimpatri verso diversi Paesi. Secondo Reuters, il focolaio ha provocato tre decessi e diversi casi accertati o sospetti. Le autorità sanitarie continuano a monitorare i passeggeri rientrati nei rispettivi Paesi.

Italia, rischio basso ma circolare in arrivo

In Italia il Ministero della Salute conferma che il rischio resta basso. È però in preparazione una circolare destinata a Regioni e uffici di frontiera, con indicazioni operative su tracciamento, sorveglianza attiva e possibili isolamenti fiduciari per eventuali persone con sintomi compatibili.

Al momento, in Italia risultano sotto osservazione quattro persone, tutte asintomatiche, presenti sul volo KLM sul quale era transitata per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. Il Ministero aveva già comunicato l’attivazione dei protocolli di sorveglianza e l’invio di una nota a quattro Regioni interessate.

“Non è il nuovo Covid”

Gli esperti invitano alla prudenza, ma anche a evitare allarmismi. L’Hantavirus si trasmette soprattutto attraverso il contatto con roditori infetti o con ambienti contaminati dai loro escrementi. La trasmissione da uomo a uomo non è considerata efficiente; il virus Andes può trasmettersi tra persone solo in circostanze rare.

Per questo le autorità sanitarie ribadiscono che la situazione va seguita con attenzione, senza paragoni automatici con la pandemia da Covid-19. In Francia il governo ha convocato un nuovo vertice per monitorare l’evoluzione del focolaio e ha invitato la popolazione a non cedere al panico.