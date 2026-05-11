Successo per il pianista reggino Antonio Morabito all’Istituto Italiano di Cultura a Londra

Nato a Reggio Calabria e formatosi presso il Conservatorio F. Cilea, Antonio Morabito è oggi considerato una delle giovani personalità pianistiche italiane più interessanti della sua generazione

Un successo straordinario, culminato in una lunga standing ovation, ha accompagnato il recital pianistico del Maestro Antonio Morabito, andato in scena lo scorso 6 maggio presso l’Istituto Italiano di Cultura di Londra.

L’evento, annunciato da settimane come uno degli appuntamenti pianistici più attesi della stagione culturale londinese, ha registrato il sold out con largo anticipo.

Nonostante l’Istituto, in via eccezionale, avesse aumentato il numero dei posti disponibili, decine e decine di persone non sono riuscite ad ottenere un biglietto in tempo, confermando il forte interesse del pubblico internazionale verso il pianista calabrese.

Un traguardo storico e un pubblico internazionale

Il concerto ha inoltre rappresentato una tappa particolarmente significativa nella carriera dell’artista: con questa esibizione Morabito ha infatti celebrato il suo centesimo concerto pubblico.

Prima dell’esecuzione, il Maestro ha introdotto personalmente il programma con un coinvolgente pre-concert talk che ha suscitato grande entusiasmo tra gli spettatori.

Attraverso spiegazioni accessibili ma approfondite, aneddoti sui compositori e riferimenti alla cultura italiana ed europea, Morabito ha guidato il pubblico in un viaggio musicale attraverso le opere di Wolfgang Amadeus Mozart, Domenico Scarlatti, Aleksandr Skrjabin, Frédéric Chopin e Franz Liszt, offrendo al pubblico una chiave d’ascolto originale e appassionata.

Tra gli ospiti presenti in sala figuravano personalità di rilievo del panorama culturale e internazionale, tra cui i pianisti Alberto Portugheis e Deniz Gelenbe, l’imprenditore Gianluigi Ballarani, il giornalista di Repubblica Alessandro Allocca, lo scienziato Erol Gelenbe, la direttrice de Il Circolo Etta Carnelli De Benedetti, il presidente del Comites Londra Alessandro Gaglione e il mecenate Leslie Macleod Miller, oltre a numerosi rappresentanti del giornalismo, della cultura e dell’imprenditoria londinese. Particolarmente intensa l’interpretazione delle pagine di Scarlatti e Chopin, che ha profondamente emozionato il pubblico.

Il gran finale, affidato alla celebre e virtuosistica parafrasi dal “Rigoletto” di Liszt, ha infiammato la sala dell’elegante quartiere di Belgravia. Di fronte agli applausi incontenibili e alla richiesta insistente di un bis, Morabito ha risposto con una trascinante esecuzione della “Rapsodia Ungherese n.15“, accolta con grande entusiasmo e una standing ovation finale per omaggiare l’artista.

Il legame con la Calabria e i prossimi appuntamenti

Nato a Reggio Calabria e formatosi presso il Conservatorio F. Cilea, Antonio Morabito si è successivamente perfezionato al Royal College of Music, sviluppando negli anni una crescente attività internazionale tra Italia, Regno Unito, Spagna e Polonia. È sostenuto dal Keyboard Trust ed è oggi considerato una delle giovani personalità pianistiche italiane più interessanti della sua generazione.

Morabito sarà prossimamente protagonista di due eventi nella sua terra natia, a cui è profondamente legato, un recital pianistico che inaugurerà il Teatro Comunale di Oppido Mamertina, giorno 16 maggio alle 18.30 e un importante appuntamento editoriale con l’uscita del suo nuovo saggio filosofico dedicato alla musica e alla metafisica dell’essere.

Il libro sarà presentato il prossimo 20 maggio alle ore 19 presso la Millenote Academy, in un incontro pubblico che vedrà il Maestro dialogare con il pubblico sui temi centrali dell’opera e sul rapporto tra filosofia, musica e ricerca spirituale.

Nei prossimi mesi il Maestro sarà protagonista di nuovi recital e concerti in Italia, Inghilterra e Polonia, con appuntamenti già annunciati a Londra, Milano e Sosnowiec. Il calendario completo degli eventi è disponibile sul sito ufficiale del pianista, tramite il link www.antoniomorabitopianist.com.